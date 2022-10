Nachhaltigkeit in der Mode statt „Fast Fashion“: Kleidertausch in Gmünd

An der Volkshochschule fand ein Kleidertausch statt. Ziel der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Veranstaltung war, überflüssige Kleider nicht wegzuwerfen, sondern weiterzugeben, um diese für jemand anderen wieder verwendbar zu machen.

Sonntag, 09. Oktober 2022

Gerold Bauer

Am Freitag engagierte sich die Gruppe „Lieblingsstück“ für die Aufklärung von Kindern über den Kleidertausch. Der Abend brachte durch einen Filmeabend sowohl die Älteren als auch die Jüngeren zusammen. Der ausgestrahlte Film „Made in Bangladesh“ verdeutlichte den Zuschauern, wie wichtig das bewusste Einkaufen und Verbrauchen im Hinblick auf die sozialen und umweltbelastenden Produktionsbedingungen von Kleidung ist. Und am Samstag konnte man sich kostenlos mit gebrauchter Kleidung eindecken.





Die RZ berichtet am 10. Oktober über diese beispielhafte Aktion!



