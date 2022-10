Schattentheater-​Festival: Auch beim Unterhaltungswert Licht und Schatten

Seit Freitagabend ist Gmünd wieder fest in der Hand des Schattentheaters. Im Peter-​Parler-​Saal eröffnete Hansueli Trüb mit seinen Experimenten, und im Park zeigten die Akteure vom Berliner Theater Anu mit einfachsten Mitteln bezaubernde Schattenkunst. Während sich die künstlerische Performance des einen nur den Experten erschloss, wussten die anderem unter freiem Himmel das Publikum zu begeistern.

Seit 1988 Rainer Reusch zum ersten Mal internationale Gäste nach Gmünd eingeladen hatte, hat sich die Stadt zu einem Mekka für dieses Theatergenre entwickelt, was mit der Eröffnung des Schattenreiches einen vorläufigen Höhepunkt fand. Oberbürgermeister Richard Arnold verwies auf den derzeitigen Dauer-​Krisenzustand und mahnte, dass „die Kultur jetzt nicht unter die Räder“ kommen dürfe.





Lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag, 10. Oktober, warum es hinsichtlich der Unterhaltungsqualität am Eröffnungsabend auch im übertragenen Sinne Licht und Schatten gab!



