SG Bettringen: 1:1 gegen TSV Buch

Foto: Zimmermann

Im Heimspiel gegen den auswärtsstarken TSV Buch hat der Fußball-​Landesligist SG Bettringen einen Punkt geholt. Nach einer 1:0-Halbzeitführung kassierte der Aufsteiger in der 78. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

Sonntag, 09. Oktober 2022

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



13 seiner insgesamt 16 Punkte hat der Tabellenneunte TSV Buch in der Fremde gesammelt. So war ein auswärtsstarker Gegner in Bettringen zu Gast, gegen den die Hausherren durch eine Direktabnahme von Dominik Bertsch in der 27. Minute sehenswert in Führung gingen.



Nach einer guten Stunde übernahm dann der TSV Buch mehr und mehr die Spielkontrolle. Nach einem Eckball glich der eingewechselte Sören Paul in der 78. Minute mühelos aus kurzer Distanz zum 1:1 aus.





Den ausführlichen Spielbericht der SG Bettringen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. Oktober.



