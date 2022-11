Katharinenstraße in Gmünd halbseitig gesperrt

Die Katharinenstraße in Schwäbisch Gmünd ist seit Kurzem halbseitig gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten des fem.

Dienstag, 01. November 2022

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer



Das Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallchemie, kurz fem, baut in der Katharinenstraße das Innovationslabor K15, wo einmal auf 4500 Quadratmetern an Energietechnik, Ressourceneffizienz, Leichtbau und digitalisierte Prozesstechnik arbeiten wird. Nach Angaben des Instituts sollen in den kommenden Jahren rund 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Investition für das viergeschossige Innovationslabors belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro. Für die Bauarbeiten wurde die Katharinenstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr fließt nur einspurig Richtung Rektor-​Klaus-​Straße.

