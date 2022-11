Der Gmünder Christbaum steht

Fotos: fg

Gegen 12.10 Uhr war das Werk getan: Der Gmünder Christbaum, eine knapp 14 Meter hohe Fichte, die in der Nähe von Großdeinbach geschlagen wurde, war aufgerichtet.

Donnerstag, 10. November 2022

Franz Graser

Kurz vor 11.30 Uhr war der Baumtrupp des Schwäbisch Gmünder Bauhofs mit einem Tieflader auf dem Marktplatz eingetroffen. Der Baum wurde mit einem ausfahrbaren Kran von der Horizontalen in die Senkrechte gebracht wurde, hing einige Minuten über dem Marktplatz, bis die Arbeiter des Bauhofs den Stamm des Baumes mit einer Motorsäge in Form gebracht hatten. Dann wurde die Fichte in die Vertiefung gesenkt. In den kommenden Wochen wird der Baum zum Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Treibens auf dem Gmünder Marktplatz werden.

