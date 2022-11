Elke Schmid ist neue Schulrätin am Schulamt Göppingen

Mit Elke Schmid ist das Team des Staatlichen Schulamts Göppingen nun vollständig besetzt.

Donnerstag, 10. November 2022

Elke Schmid wird ihre Expertise künftig als Schulrätin im Bereich der Sonderpädagogik einbringen. Unter anderem betreut sie die Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratunsgzentren im Bereich Heidenheim, die Begeleitstelle Inklusion am Staatlichen Schulamt Göppingen sowie alle Haupt-​, Real-​, Werkreal– und Gemeinschaftsschulen hinsichtlich der Inklusion im gesamten Schulamtsbereich. Nach ihrem Studium für das gehobene Lehramt an Berufs– und Berufsfachschulen unterrichtete Elke Schmid an staatlichen und privaten Berufsschulen in den Regionen Esslingen, Stuttgart und Winnenden. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte fand sie zunächst als Fortbildnerin für das Staatliche Schulamt Backnang.







