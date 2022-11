Flucht mit McLaren Spider in Gmünd — Unfall-​Zeugen gesucht

Foto: Polizei

Das gibt es nicht alle Tage: Mit einem stark beschädigten McLaren Spider sind zwei Männer am Mittwoch nach einem Unfall vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten fanden den Supersportwagen auf einem Parkplatz in Lorch. Von dem Fahrer und seinem Beifahrer fehlt jede Spur. Und von der Unfallstelle.

Donnerstag, 10. November 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der rote McLaren durch die Polizei in Lorch auf einem Parkplatz in der Straße Echo , unweit eines Sportheims, verlassen aufgefunden werden. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen an der Fahrzeugfront und auf der rechten Fahrzeugseite auf. Die beiden Insassen waren geflohen.