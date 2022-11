Warum heißt die „Fuggerei“ nun „Restaurant Krietsch“?

Foto: fleisa

Das Gebäude in der Münstergasse 2 trägt seit über dreihundert Jahren den Namen „Fuggerei“, auch das Restaurant von Markus Krietsch ist unter dem Namen bekannt – heißt aber offiziell seit geraumer Zeit anders. Wie kam es dazu?

Donnerstag, 10. November 2022

Sarah Fleischer

„Wir heißen eigentlich schon seit dem Frühjahr 2021 Restaurant Krietsch “, sagt Sandra Krietsch, Prokuristin der Krietsch Gastro GmbH. Die Stiftungen der Fugger hätten sich dagegen gewehrt, dass das Restaurant den Familienname trage, obwohl die Stiftungen selbst nicht dahinter stünden. Schließlich heißt die weltweit erste, von Jakob Fugger gegründete Sozialsiedlung in Augsburg ebenfalls „Fuggerei“. Der Name ist, wie die Pressesprecherin der Fugger Stiftungen erklärt, markenrechtlich geschützt. Die Krietsch Gastro GmbH habe dennoch das Recht, das Restaurant zumindet lokal als „Fuggerei“ zu bewerben — also nur innerhalb von Schwäbisch Gmünd.