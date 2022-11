Alfdorf strahlt am Wochenende wieder im Lichterglanz

Nach zwei Jahren Pause kehrt der Lichtermarkt nach Alfdorf zurück. Die Gemeinde und der Gewerbe– und Handelsverein laden dazu ein, am Samstag, 12. November, rund um das Rathaus, am Marktplatz und am Lindenplätzle an lichtergeschmückten Ständen und Buden zu verweilen.

Freitag, 11. November 2022

Franz Graser

Das Programm des Lichtermarkts beginnt um 16 Uhr mit Ponyreiten auf dem Marktplatz. Während des Nachmittags und am Abend warten kulinarische Genüsse und kulturelle Darbietungen auf die Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus haben die teilnehmenden Geschäfte bis in den Abend hinein geöffnet.







