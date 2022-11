Andrea Zimmermann macht Dokumentarfilme, die etwas bewegen wollen

Vom beschaulichen Dorf Zimmern zog es die Dokumentarfilmerin Andrea Zimmermann nach dem Abitur hinaus in die Welt. Als Kind war ihr Idol der Meeresforscher Jacques Cousteau – und seit vielen Jahren bringt sie selbst spannende Themen vor die Kamera. Gefährliche Situationen gehören bei ihr dazu.

Freitag, 11. November 2022

Gerold Bauer

Ihr wurden schon in Südamerika riesige Würgeschlangen um den Hals gelegt – und sie war an Orten, an denen sich selbst die einheimische Bevölkerung ihres Lebens nicht sicher sein konnte. Es gibt sicherlich bequemere Jobs als den von Andrea Zimmermann. Und dennoch brennt bei ihr auch nach vielen Jahren noch immer die Leidenschaft für ihren Beruf.





Lesen Sie am 11. November in der Rems-​Zeitung ein Portrait der Gmünderin, die mit ihren Produktionen nicht nur die Gemüter bewegt, sondern damit auch etwas bewegen will, um durch Anprangern von Missständen die Welt etwas besser zu machen!



