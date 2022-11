Carnevalsverein Grabbenhausen: Traditionelle Ausgrabung des Grabb‘

Foto: astavi

Pünktlich um 11.11 Uhr an diesem 11. November wurde am Geesbach der Grabb‘ aus seinem langen Sommerschlaf geholt.

Freitag, 11. November 2022

Sarah Fleischer

Bei milden Temperaturen, blauem Himmel und hellem Sonnenschein wurde am Montag pünktlich um 11.11 Uhr am Geesbach der Grabb‘ ausgegraben. „I hör a Ripsa und kurz danach ein lautes Piepsen, em Ei da pochts, es duad en lauta Knall, der Grabb isch raus ond des mit lautem Schall, lang hot er warta miaßa, ja bis heit jetzt ischer do ond voller Freider hot zweo Jahr ja net viel Arbat ghet noch em Aufstanda glei wieder ens Bett“, kündigte die Präsidentin Anja Spieser an. Ehrenpräsident Jürgen Kolheb, Vizepräsident Peter Franz sowie das Grabbenhausen – Gefolge halfen dem „geschlüpften Grabb“ aus seinem Ei und dem Nest heraus, damit er als Symbolfigur den rührigen Karnevalsverein durch die närrischen Monate begleiten darf.