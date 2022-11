Cell Broadcast: Test für das SMS-​Warnsystem

Am 8. Dezember wird das neue Warnsystem erstmals in vielen deutschen Landkreisen getestet. Aber wie funktioniert Cell Broadcast eigentlich?

Freitag, 11. November 2022

Sarah Fleischer

Alle Besitzer eines Mobiltelefons in Deutschland werden in den kommenden Tagen mit einer SMS über das neu entwickelte Katastrophen-​Warnsystem Cell Broadcast informiert. Das teilten die Mobilfunk-​Provider Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica mit. Am 8. Dezember soll das neue Warnsystem erstmals in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten getestet werden.



Bei dem System werden Nachrichten und Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Zelle eingebucht sind — daher der Name Cell Broadcast.





Was der Vorteil gegenüber Warn-​Apps wie Nina oder Katwarn ist und welche Betriebssystemversionen kompatibel sind, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



