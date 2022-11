DJK Gmünd reist als klarer Favorit zu Schlusslicht USC Freiburg

Foto: Stoppany

Am sechsten Spieltag der Regionalliga Süd sind die Volleyballerinnen der DJK Gmünd klarer Favorit. Der Gastgeber USC Freiburg hat erst einen Satz gewonnen. Gespielt wird am Samstag um 18 Uhr, DJK-​Trainer Christian Hohmann ist nicht mit dabei.

Dass Gmünd nicht als Spitzenreiter ins Duell geht, liegt einfach daran, dass Barock Ludwigsburg in Ditzingen, dem Tabellendritten, mit 3:1 gewonnen hat und die Gmünderinnen um einen Zähler überholt haben.





Auf dem Papier schaut es nach einer entspannten Auswärtsfahrt am Samstag ins Breisgau aus. Der Tabellenletzte USC Freiburg ist noch punktlos, und hat am vergangenen Spieltag im Kellerduell gegen den Vorletzten TG Biberach glatt in drei Sätzen verloren. Die DJK um Trainer Christian Hohmann hat ihrerseits alle fünf Spiele gewonnen.

