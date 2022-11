Theaterprojekt „Die Herdmanns“: Start des Kartenvorverkauf

Foto: fleisa

„Hilfe, die Herdmanns kommen!“ heißt es bald in Schwäbisch Gmünd. Die Vorbereitungen für das Theaterprojekt laufen auf Hochtouren, Karten sind im Vorverkauf ab dem 12. November erhältlich. Auch für Schulklassen sind die Extra-​Vorstellungen noch buchbar.

Freitag, 11. November 2022

Sarah Fleischer

rganisiert wird das Projekt von der Stadtverwaltung, dem Kulturamt, der Projektgruppe New Limes, der Schillerrealschule und der Theaterwerkstatt. Auch Theater-​Neulinge wie die 31 Schülerinnen und Schüler der Schiller-​Realschule und die Geflüchteten aus der Ukraine machen das Theater-​Ensemble auf und hinter der Bühne komplett. Der Kartenvorverkauf startet am 12. November, wie gewphnt im i-​Punkt am Marktplatz. Auch Schulvorstellungen seien noch buchbar, betont Carmen Bäuml.





Details zu den Vorstellungs-​Terminen und Kartenpreisen erfahren Sie am Freiatg in der Rems-​Zeitung. Auch digital am iKiosk erhältlich.



