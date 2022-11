Beilage „Wochenende“: Auch bei Herbstnebel nicht den Durchblick verlieren

Foto: Katarina Leopold

Der Herbstnebel schlägt manchen Menschen aufs Gemüt. Um so wichtiger ist es, die sonnigen Stunden zu nutzen, die es glücklicherweise auch gibt. Und wenn es draußen zu trübe sein sollte, helfen eine Tasse Tee oder heiße Schokolade und die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 12. November 2022

Franz Graser

In der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung geht es diesmal darum, wie viel Gutes mit gebrauchten Bällen getan werden kann. Eine ganze Menge nämlich, wenn die Bälle nach Afrika oder auf die griechische Insel Lesbos gebracht werden. Und wir stellen Ihnen Wißgoldingen am Fuß des Stuifen, des höchsten der drei Kaiserberge, vor. Der Berg galt einst als „der unholde Nachbar“ des Rechbergs. Heute ist das längst nicht mehr so.





Darüber hinaus finden sich in der aktuellen Ausgabe viele Nachrichten und Berichte aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich, hinreißende Leserfotos, Wissenswertes und eine große Portion Rätselspaß.







