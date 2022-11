Gmünd: Familienabend der Feuerwehr mit zahlreichen Ehrungen

Die Gmünder Feuerwehr hat verdiente Mitglieder ausgezeichnet und den Partnerinnen und Partner gedankt, die viel entbehren müssen. Bürgermeister Baron skizziert neue Herausforderungen – vom Gießeinsatz bis hin zu Sicherheitsinteressen.

Wer beim Familienabend geehrt worden ist und welche Herausforderungen laut Bürgermeister Baron auf die Feuerwehr zukommen, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Die Partnerin und der Partner halten dem Feuerwehrmann und der Feuerwehrfrau den Rücken frei. Sie organisieren den Alltag und haben ein offenes Ohr. Erst das ermöglicht es, das Hobby und das Ehrenamt mit voller Kraft ausüben zu können, sagt Uwe Schubert, Gmünder Feuerwehrkommandant in Elternzeit. Er weiß also, wovon er spricht und dankt seinen Stellvertretern Ralf Schamberger und Ludwig Fuchs im Namen seiner Familie. Und natürlich dankt der Kommandant den Aktiven für ihren Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

