Mystisches Musiktheater spielt in Weiler

Foto: Masumi Kawamura

Die Rauhnächte gelten als sagenumwobene Zeit, zahlreiche Mythen überdauern bis heute. Der Verein zur Dorfentwicklung Herdtlinsweiler lädt am Samstag, 10. Dezember, zur „Bayerischen Rauhnacht – ein Mystical mit Schariwari“ in die Bernhardushalle.

Sonntag, 13. November 2022

Alexander Gässler

36 Sekunden Lesedauer



Vielen in der Region dürfte der Verein zur Dorfentwicklung Herdtlinsweiler e. V. vor allem durch die jährliche Krippenausstellung ein Begriff sein. „Jedes Jahr kommen Hunderte Menschen nach Herdtlinsweiler und genießen die besinnliche Adventszeit bei einem Spaziergang durch unser Krippendorf“, weiß Manuela Feifel. Die Vorsitzende des Vereins verspricht: „Dieses Jahr wollen wir den Menschen kulturell noch was ganz anderes und Neues bieten. Deshalb haben wir uns überlegt, das Musiktheater Bayerische Rauhnacht, das vor Jahren schon mal in Weiler aufgetreten ist, nochmals hierher einzuladen.“





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



259 Aufrufe

147 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen