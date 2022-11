Volleyball: DJK Gmünd mit klarem 3:0 beim Schlusslicht

Archivfoto: Stoppany

Beim Schlusslicht USC Freiburg lässt der Tabellenzweite der Volleyball-​Regionalliga Süd nichts anbrennen. Valeska Bundschuh ist Gmünder Spielerin des Tages. Am kommenden Samstag erwarten die DJKlerinnen Tabellenführer Ludwigsburg zum Spitzenduell in der Straßdorfer Römersporthalle.

Sonntag, 13. November 2022

Thomas Ringhofer

Es war der erwartete klare Dreisatzerfolg beim noch sieglosen Schlusslicht USC Freiburg. In allen Sätzen (25:18, 25:22, 25:16) dominierte die von Christopher Schopf gecoachte Gmünder Mannschaft, die nur einmal (4:5 im ersten Durchgang) im Rückstand lag. Ansonsten zogen die Gmünderinnen ihr Spiel durch und wechselten auch nicht bunt durcheinander, wie es der am Samstag verhinderte Cheftrainer Christian Hohmann im Vorfeld gefordert hatte. Denn Experimente, das hat die noch junge Saison vor allem bei den Gmünder Gegnern gezeigt, gehen ganz schnell in die Hose.





Die Gmünderinnen sahen sich allerdings zunächst einer mutigen Heimmannschaft gegenüber, die sich gleich eine knappe Führung erarbeitete. Es dauerte aber nicht lange, bis sich die DJK darauf einstellte und Freiburg unter Druck setzte. Der USC sah sich zu Wechseln gezwungen, die das Blatt jedoch nicht wendeten. Nach dem 25:18-Gewinn von Durchgang zwei, ließen die Gmünderinnen etwas nach und waren nicht mehr konsequent genug. Um einen neuen Impuls zu setzen, kam Svenja Baur für Alisia Weber, wobei auch eine andere Angreiferin hätte Platz machen können, da sich die DJK insgesamt in dieser Phase schwertat, den Ball im gegnerischen Feld unterzubringen. Über 15:9 und 18:14 kam Gmünd dann dennoch zum 25:22 und zur 2:0-Satzführung.





