Geglückte Firmenübernahme in Alfdorf

Foto: Sanitär Wisner

Der Betrieb Wisner Sanitär– und Heizungstechnik aus Lindach hat das Alfdorfer Unternehmen „Hoffmann — Wasser, Wärme, Wellness“ übernommen. Sowohl für die früheren als auch für die neuen Inhaber ist diese Entwicklung eine Win-​Win-​Situation.

Montag, 14. November 2022

Franz Graser

43 Sekunden Lesedauer



Monika Hoffmann und ihr Mann Werner, die seit 1998 mit ihrem Betrieb „Hoffmann – Wasser, Wärme, Wellness“ in Alfdorf ansässig sind, spielten schon länger mit dem Gedanken, ein wenig kürzer zu treten. Aber der Wunsch, das Unternehmen in gute Hände zu geben, war ihnen natürlich auch wichtig.







Eines Tages, so erzählt Monika Hoffmann, war das Ehepaar im Auto unterwegs, und bei dieser Gelegenheit kamen sie in Lindach beim Sanitärbetrieb Wisner vorbei. Dort, so Andreas Wisner, suchte man nach einer Möglichkeit, sich räumlich und auch geschäftlich zu erweitern. Man kam ins Gespräch. Das Ergebnis war für beide Seiten erfreulich, wie Monika Hoffmann erzählt: „Zum 1. September haben wir in Familie Wisner eine gute Nachfolge gefunden.“





Alles Weitere lesen Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



569 Aufrufe

172 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen