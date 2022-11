Noch wenige Karten für WWG-​Talk mit Lammert

„Zur Sache!“, die Talkreihe der WWG Autowelt und Villa Hirzel, geht in die nächste Runde: Der ehemalige Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert sitzt am 11. Januar 2023 um 18 Uhr auf dem Podium in der Villa Hirzel. Es gibt noch wenige Karten.

Montag, 14. November 2022

Lammert kann man gut und gerne als Urgestein der deutschen Politik bezeichnen. 1980 wurde der CDU-​Politiker erstmals in den Bundestag gewählt, damals war Helmut Schmidt noch Kanzler. Helmut Kohl machte ihn zum Staatssekretär. Und als Angela Merkel ihr Amt als Bundeskanzlerin antrat, war er Bundestagspräsident. Zweimal war er im Gespräch für das höchste deutsche Staatsamt: Nach dem Rücktritt von Bundespräsident Horst Köhler wurde Lammert als möglicher Nachfolger genannt. Ebenso 2016, als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck nicht erneut kandidierte. Beide Male lehnte Lammert ab. 2017 zog er sich aus der Politik zurück. Heute ist er Präsident der CDU-​nahen Konrad-​Adenauer-​Stiftung.

