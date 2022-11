Dietmar Schmid seit 40 Jahren bei der RZ

Unser Foto zeigt von links: Eberhard Duppel, Kerstin Sigg, Dietmar Schmid, Verlegerin Franziska Sigg, Samatha Senninger und Anzeigenleiter Andreas Lonardoni. Foto: Vaas

Man kann ihn gut und gerne als Urgestein der Rems-​Zeitung bezeichnen: Dietmar Schmid. Am Dienstag feierte der Anzeigenleiter sein 40-​jähriges Betriebsjubiläum.

Dienstag, 15. November 2022

Thorsten Vaas

49 Sekunden Lesedauer



1982 zog es den Rheinländer Schmid ins Schwabenland zur Rems-​Zeitung, wo er den Wandel der Zeitungsproduktion seither miterlebt. Besser gesagt: gestaltet. Als wäre es gestern gewesen, erinnert sich Schmid an die Zeit, als die Rems-​Zeitung Pionierarbeit leistete und als erster Verlag in Europa die Digitalfotografie einsetzte. Der Ganzseitenumbruch am Bildschirm wurde eingeführt, technische Abteilungen und die Redaktion mussten vernetzt werden. Schmid übernahm eine Schlüsselrolle. „Wir waren damals unserer Zeit voraus“, sagte der Anzeigenleiter. Fachleute aus ganze Europa kamen in den 90er-​Jahren nach Schwäbisch Gmünd, um sich über die neue Technik zu informieren. Heute ist die Technik von damals längst Standard. „Ein Zeitungsverlag ist ständig im Wandel“, so Schmid, dem seit vier Jahrzehnten vor allem die Ausbildung des Nachwuchses am Herzen liegt. Viele hervorragende Mediengestalter und –gestalterinnen sind durch seine Schule gegangen – „das können Sie sich auf die Fahne schreiben“, sagte Verlegerin Kerstin Sigg bei Schmids Ehrung am Dienstag und schmunzelte: „Nun haben Sie das geschäftliche Schwabenalter erreicht.“ Dem Dank für die jahrelange Arbeit schlossen sich Eberhard Duppel und Samantha Senninger im Namen des Betriebsrats an.

