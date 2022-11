Pendla Ostalbkreis nominiert für Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“

In fünf Tagen ist es so weit: Dann entscheidet sich, ob Pendla Ostalbkreis die Landesauszeichnung für Mobilitätswende bekommt. Die Mitfahrzentrale läuft im Ostabkreis also offensichtlich gut – aber wie gut genau?

Dienstag, 15. November 2022

Sarah Fleischer

Wie viele Personen im Ostalbkreis Pendla nutzen und welche Auswirkungen das hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die kostenlose Online-​Mitfahrzentrale Pendla wird deutschlandweit von zahlreichen Gemeinden und Landkreisen genutzt. Im Ostalbkreis ist es Anja Henning zu verdanken, dass der Landkreis am 28. Januar 2022 angeschlossen wurde. Henning ist Koordinatorin für Mobilitätsstationen am Landratsamt, zusammen mit Lukas Dreher, Fachbereichsleiter im Amt für Nachhaltige Mobilität, betreut sie das Projekt. Für ihre Arbeit könnte Henning nun auch einen Preis erhalten: Pendla Ostalbkreis ist für die Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ nominiert. 55 Projekte aus ganz Baden-​Württemberg hatten sich beworben, 18 wurden nominiert. Am 21. November entscheidet sich, wer die Auszeichnung bekommt.

