Verwaltungsverband Schwäbischer Wald feiert 50-​jähriges Bestehen

Grafik: GVV Schwäbischer Wald

„Fünf Gemeinden, ein Verband, ein Erfolgskonzept“, resümiert der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Schwäbischer Wald, Peter Kühnl, der zugleich Bürgermeister von Ruppertshofen ist. Auch Landrat Dr. Joachim Bläse gratulierte in einem Grußwort zum Verbandsjubiläum. Er ist am Abend Festredner in einer Feierstunde zum Verbandsjubiläum im Mutlanger Forum.

Dienstag, 15. November 2022

Franz Graser

Der Gemeindeverwaltungsverband betreut die fünf Gemeinden Mutlangen, Spraitbach, Durlangen, Ruppertshofen und Täferrot mit ihren zusammengenommen rund 16.000 Einwohnern. Zu den Aufgaben des Verbands gehört insbesondere das Haushalts-​, Kassen– und Rechnungswesen sowie die Veranlagung der Kommunalsteuern und der Wasser– und Abwassergebühren. Seit 2018 gibt es in vier der fünf Gemeinden auch einen gemeinsamen Standesamtsbezirk.







Näheres zum Thema finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



