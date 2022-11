„Viva La Vida“ – Konzertabend des H.H.C. Waldhausen

Foto: hhc

„Viva La Vida“- so lautet nicht nur der Titel des Nummer Eins– Hits der berühmten Band „Coldplay“, auch der diesjährige Konzertabend des Handharmonika– Club Waldhausen seht unter diesem Motto. Gleichzeitig gibt der Titel, der übersetzt, „Lebe das Leben“ lautet, Einblicke ins Programm des Konzertabends.

Dienstag, 15. November 2022

Sarah Fleischer

Beim Konzertabend am 3. Dezember in der Remstalhalle Waldhausen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm, mit Literatur aus Rock und Pop, Klassik und gehobener Unterhaltungsmusik.

Nicht nur Stücke aus verschiedensten Musikrichtungen sind dabei, auch bei den Musikerinnen und Musikern ist von jung bis alt alles vertreten.

