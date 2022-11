Zweite Runde des Mentoren-​Projekts PH-​MeNT an der PH Schwäbisch Gmünd

Die zweite Runde des Mentoring-​Programm PH-​MeNT an der Pädagogischen Hochschule startete am 3. November. Lehramts-​Studentinnen werden ein Jahr lang von erfahrenen Forschenden auf dem Weg in die Wissenschaft begleitet.

Ziel des Programms PH-​MeNT ist es, Frauen bei der Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere zu unterstützen und langfristig die Anzahl an Professorinnen zu erhöhen. Das Mentoring sorgt für informellen Erfahrungs– und Wissensaustausch. Die Teilnehmerinnen bekommen einen Eindruck, was Arbeit in der Wissenschaft bedeutet, welche Möglichkeiten und welche Herausforderungen sie erwarten.





Die zehn neuen Teilnehmerinnen trafen bei der Auftaktveranstaltung zur zweiten Mentoring-​Runde nicht nur auf ihre Mentorinnen und Mentoren, sondern auch auf die Mentees des letzten Jahrgangs.





„Das Mentoring ist ein Alleinstellungsmerkmal der PH Schwäbisch Gmünd, da wir früh ansetzen und bereits Studentinnen des Lehramts, für die der berufliche Weg klar vorgezeichnet scheint, dabei unterstützen, einen Weg in die Wissenschaft zu erwägen“, sagt Prof. Dr. Claudia Vorst, Rektorin der Pädagogischen Hochschule.

