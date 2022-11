Gartenschläfer ist „Tier des Jahres 2023″

Foto: picture alliance /​blickwinkel/​F. Hecker | F. Hecker

Der Gartenschläfer ist von der Deutschen Wildtierstiftung zum „Tier des Jahres 2023“ auserkoren worden. Das nur etwa faustgroße Nagetier mit der charakteristischen Augenmaske stehe in Deutschland als „stark gefährdet“ auf der Roten Liste bedrohter Arten. Wie kann den Tieren geholfen werden?

Mittwoch, 16. November 2022

Sarah Fleischer

49 Sekunden Lesedauer



Die Art sei ursprünglich in vielen struktur– und felsreichen Mittelgebirgen zu Hause gewesen, in diesen natürlichen Lebensräumen finde man sie nur noch im Harz, im Schwarzwald und in Bayern, so die Wildtierstiftung. Der Gartenschläfer (Eliomys quercinus) gehört zu den Bilchen, die in Deutschland auch mit Siebenschläfer, Haselmaus und Baumschläfer vertreten sind. Der nachtaktive Kletterkünstler halte rund sechs Monate Winterschlaf, seine Körpertemperatur sinke dann bis auf rekordverdächtige minus ein Grad. Gut zu erkennen sind die Tiere an ihrer „Zorro-​Maske“, einem schwarzen Band um Augen und Ohren. Insgesamt ist das Verbreitungsgebiet des Gartenschläfers in Europa in den letzten 30 Jahren um fast die Hälfte geschrumpft.