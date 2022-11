Hermann Bauer jun. — Sonderverkauf für DRK-​Demenzstiftung

Geschäftsführer Jan-​Christian Bauer veranstaltet wieder einen Weihnachtssonderverkauf auf dem Gügling. Foto: privat

Am Sonntag, 20. November findet der traditionelle Weihnachtssonderverkauf der Firma Hermann Bauer jun. Kollektion auf dem Gügling statt. Einen Teil des Erlöses wird an die Demenzstiftung gespendet.

Mittwoch, 16. November 2022

Thorsten Vaas

Von Anfang an ist der Weihnachts-​Sonderverkauf mit sozialem Engagement verbunden. Daher möchte Geschäftsführer Jan-​Christian Bauer auch in diesem Jahr wieder einen Teil des Verkaufserlöses an die Demenzstiftung des Deutschen Roten Kreuzes vom Kreisverband Schwäbisch Gmünd spenden. Die DRK-​Demenzstiftung wurde 2010 gegründet und setzt sich in der Region Schwäbisch Gmünd für die Verbesserung der Lebensqualität für Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen ein.„Demenz wird ein immer größeres Thema, das immer mehr Menschen angeht“, schildert Bauer seinen Beweggrund, für die DRK-​Stiftung zu spenden.Neben dem Verkauf wird es auch dieses Jahr wieder beim Sonderverkauf eine Bewirtung geben. Die Eltern der Klasse 10b der Adalbert-​Stifter-​Realschule sorgen für das leibliche Wohl. Zum Angebot gehören versilberte Dekorationsartikel, so wie Edles aus Aluminium, Edelstahl sowie böhmischem Silberglas. Außerdem erfreut sich die Süßwasser-​Zuchtperlen-​Kollektion seit Jahren großer Beliebtheit.

