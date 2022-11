Spendenaktion:1000 Weihnachtspäckchen für Kinder in der Ukraine

Foto: stadel

Weihnachten steht vor der Tür, doch für viele Kinder in der Ukraine wird es wohl kein besonders fröhliches Fest werden. Mit seiner Weihnachtspakete-​Aktion hoffen Philipp Stadel und seine Mitstreiter, dennoch ein paar Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Mittwoch, 16. November 2022

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer



Bereits im März war Philipp Stadel an der polnisch-​ukrainischen Grenze gewesen, die Firma Pfäffle hatte bei der Unterbringung von Geflüchteten in Lorch geholfen.

Nun, etwas mehr als einen Monat vor Weihnachten, haben Stadel und die Fa. Pfäffle sich für eine neue Mission zusammengetan: 1000 Weihnachtspäckchen für Kinder in der Ukraine, befüllt mit Spenden.

Die leeren Kartons sind für Spendenwillige an verschiedenen Stellen in Lorch erhältlich und sollen bis zum 7. Dezember bei der Firma Pfäffle abgegeben werden. Am 9. Dezember dann werden die Weihnachtspäckchen mit einem LKW von Detlef Behrens, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Pfäffle persönlich, an die ukrainisch-​polnische Grenze gebracht.





Wie es dort weitergeht, wo man die leeren Kartons bekommt und mehr Details zur Spendenaktion lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



