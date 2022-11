Arbeitskreis Klimarat Gmünd wählt Sprecher

In der zweiten Sitzung des Arbeitskreises Klimarat wurde im Oktober ein Sprecherteam gewählt. Prof. Martina Hofmann, Thomas Sonnentag und Christoph Möldner sind nun das Sprecherteam des Arbeitskreises Klimarat. Was sind ihre Aufgaben?

Der Arbeitskreis Klimarat ist neben dem Arbeitskreis Mobilität und Arbeitskreis Eine Welt einer der drei Agenda 2030 Arbeitskreisen.







Womit sich der AK Klimarat beschäftigt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Das einstimmig gewählte Führungsteam bringt viel Sachverstand in die Arbeit des Klimarats mit ein. Prof. Martina Hofmann leitet den Lehrstuhl für Erneuerbare Energien an der Hochschule Aalen und ist darüber hinaus zweite stellvertretende Landesvorsitzende des NABU Baden-​Württemberg. Thomas Sonnentag ist Inhaber des gleichnamigen Architekturbüros und lässt als Architekt viel Expertise aus dem Bereich nachhaltige Bauwirtschaft in den Arbeitskreis miteinfließen. Christoph Möldner ist Pressesprecher der Weleda AG, nachhaltiges Wirtschaften liegt ihm damit besonders am Herzen.

