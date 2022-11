Frühgeburten: 845 Gramm Leben

Foto: Universitätsklinikum Tübingen/​Thanh Thanh Nguyen

Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 60 000 Kinder viel zu früh auf die Welt. Wie diese mit ihren Eltern schon auf der Intensivstation bestmöglich auf das Leben vorbereitet werden können, zeigt die Uniklinik Tübingen mit einem in Deutschland einzigartigen Pflegekonzept.

Donnerstag, 17. November 2022

Gerold Bauer

leicht. Ihr Name: Melina.







–



Als Franziska Springmann ihreTochter zur Welt brachte, war nichts vorbe–reitet: Es gab kein Bettchen zu Hause, keineWickelkommode, vielleicht ein, zweiStrampler. Mehr nicht. „Wir hatten gedacht,es bleiben noch ein paar Monate Zeit“, sagtdie junge Frau mit den dunklen Locken. Anjenem Julitag 2020 war sie in der 26. Schwan–gerschaftswoche, als die Fruchtblase platzteund die Ärzte im Uniklinikum Tübingen ihrsagten, dass sie ihr Baby nun holen müssten.Per Kaiserschnitt kam ein zartes Mäd–chen zur Welt – nicht viel größer als derUnterarm der Mutter, gerade mal 845 Gramm

