ÖPNV-​Kampagne „Gmünd für morgen“: Gewinner stehen fest

Die ÖPNV-​Kampagne des Amts für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung endete am 27. Oktober zusammen mit den Aktionswochen „Gmünd für morgen“. Die Gewinner der Kampagne stehen nun fest.

Donnerstag, 17. November 2022

Sarah Fleischer

Was aus den Aktionswochen folgt und wie Gmünd den ÖPNV attraktiver machen will, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Ziel der Kampagne und der Aktionswochen „Gmünd für morgen“ war es zum einen auf die Vorteile des ÖPNV aufmerksam zu machen und zum anderen im Rahmen einer Umfrage noch Verbesserungspotentiale zu erfragen. Knapp 300 Personen beteiligten sich an der Umfrage. Unter allen Teilnehmern wurden Jahrestickets für den ÖPNV im Stadtgebiet verlost. 40 Gewinner freuen sich nun über ein Jahr kostenlos Busfahren.

