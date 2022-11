Schwäbisch Gmünd: Lebensretter durch Erste Hilfe nach Herzinfarkt

Foto: Stauferklinikum

In Schwäbisch Gmünd erleidet ein Mann während der Arbeit einen Herzinfarkt. Sein Kollege reanimiert ihn und rettet ihm damit das Leben.

Donnerstag, 17. November 2022

Sarah Fleischer

Ein Freitagnachmittag in Schwäbisch Gmünd. Auf einer Baustelle bricht plötzlich ein Arbeiter zusammen und sackt bewusstlos zu Boden. Sein Vorarbeiter beginnt sofort mit der Reanimation, während ein Fußgänger den Rettungsdienst alarmiert. Die Sache geht gut aus. Durch das schnelle Eingreifen seines Kollegen Andreas Kärcher kann der Mann gerettet werden. Er überlebt den Herzinfarkt ohne schwere Folgen.

