Volleyball: Interview mit Svenja Baur vor dem Spitzenspiel der DJK Gmünd

Die Situation ist irgendwie immer noch surreal. Nach vielen Spielzeiten, als es immer nur um den Klassenerhalt ging, blühen die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd in dieser Runde regelrecht auf. Nach sechs Spieltagen immer noch ungeschlagen, erwartet die zweitplatzierte DJK (15 Punkte) am Samstag in der Römersporthalle (19 Uhr) den Tabellenführer MTV Ludwigsburg (16). Anteil am bisherigen Erfolg hat natürlich auch Svenja Baur, die Spielführerin.

Donnerstag, 17. November 2022

Thomas Ringhofer

Wir haben ja noch das Gerüst aus der letzten Saison, aber natürlich dauert es immer, bis sich neue Spielerinnen an das Niveau gewöhnen und Umstellungen greifen. Valeska Bundschuh als Libera ist wirklich schnell in ihre Aufgabe reingewachsen, nachdem sie von der zweiten Mannschaft kam. Und die Umstellung in der Mitte mit Antonia Haag und Hannah Werner klappt auch immer besser.





Das komplette Interview lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Wir sind natürlich selber erstaunt und sehr stolz darauf, wie gut wir jetzt schon spielen. Die Mannschaft stand bekanntlich kurz vor dem Rückzug aus der Regionalliga. Wir hatten keinen Trainer und auch nicht genügend Spielerinnen. Diese Situation hat uns im Sommer schwer zugesetzt. Innerhalb kurzer Zeit sind wir als Team mit unserem neuen Coach Christian Hohmann zusammengewachsen. Wir halten zusammen und haben alle richtig Bock. Dass es wieder mal hieß, ‘Ihr spielt gegen den Abstieg’, hat uns gepusht und Selbstvertrauen gegeben.

