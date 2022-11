Adventskalender am Rathaus: Start des Losverkaufs

Foto: fleisa

24 Fenster hat das Rathaus und ist somit perfekt als Adventkalender für das Gewinnspiel des HGV geeignet. Wer ein Los kauft, bekommt nicht nur eine Gewinnchance, sonder auch einen handgefertigten Deko-​Artikel aus gerettetem Holz.

Freitag, 18. November 2022

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer





Bereits zum achten Mal kooperiert die Stiftung mit dem HGV Schwäbisch Gmünd und der Stadtverwaltung bei der Ausrichtung der Adventsverlosung. Mitarbeitende in der Vinzenz von Paul Werkstatt fertigen die Holzsägearbeiten, die als Lose dienen. Über 2000 davon, dieses Jahr in Form eines Herzens, sind ab sofort in 36 Geschäften des Gmünder Einzelhandels erhältlich.

Ab dem 1. Dezember dann findet täglich auf dem Rathausbalkon die Losziehung statt, untermalt von Darbietungen des Staufersaga Vereins.







