Brand in Herlikofer Straße: Drei Verletzte durch Rauchvergiftung

Archiv-​Foto: fleisa

Bei einem Brand in der Herlikofer Straße am Donnerstagabend erlitten drei Personen eine Rauchvergiftung, es entstand Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Wie konnte es zu dem Brand kommen?

Freitag, 18. November 2022

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Gegen 19 Uhr am Donnerstag rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu einem Brand in der Herlikofer Straße aus. Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, löste wohl ein Heizlüfter, der im Obergeschoss eines Gebäudes in der Herlikofer Straße aufgestellt war, ein Feuer aus. Löschversuche seitens der Familienmitglieder blieben erfolglos, weshalb alle das Haus verließen. Dennoch erlitten drei Personen eine Rauchgasvergiftung; sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.