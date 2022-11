Gas und Strom: So teuer wird es ab Januar in Gmünd und Umgebung

Stadtwerke und EnBW ODR passen die Preise an. Sie begründen das mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Immerhin: Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent bremst den Anstieg. Und der Preisdeckel soll ab Frühjahr kostendämpfend wirken.

Aber was heißt das konkret für den Geldbeutel? Wie läuft es mit dem Dezemberabschlag? Wie dringend muss Gas gespart werden? Das und mehr zur Energiekrise lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Grundversorger der Region kündigen teils saftige Preisanpassungen an. Die Gmünder Stadtwerke begründen das mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den massiv gestiegenen Beschaffungspreisen für Erdgas. Die vorausschauende langfristige Beschaffungsstrategie könne dies nicht komplett auffangen. Darüber hinaus stiegen die Netzentgelte. „Auf dem Strombeschaffungsmarkt ist weiterhin kaum Entspannung zu spüren“, heißt es seitens der EnBW ODR in Ellwangen.

