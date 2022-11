Geldautomatensprengung in Lorch: Drei Verdächtige in U-​Haft

Am 12. Oktober war in Lorch der Geldautomat einer Kreissparkasse in Lorch Waldhausen gesprengt worden. Nun nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest.

Freitag, 18. November 2022

Sarah Fleischer

Bargeld konnte die Täter nicht erbeuten, der Sachschaden liegt aber laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des LKA Baden-​Württemberg konnten nun drei Tatverdächtige zwischen 18 und 21 Jahren aus dem Raum Göppingen und Eislingen ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ der zuständige Ermittlungsrichter am 14. November Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen. Diese befinden sich derzeit in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen dauern laut LKA an und beinhalten auch die Frage, ob die Tatverdächtigen mit weiteren ähnlichen Taten in Verbindung gebracht werden können.

