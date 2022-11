Prostatakrebs: Mit Frühdiagnose gut behandelbar

Foto: berwis /​pix​e​lio​.de

Prostatakrebs ist bei Männern die häufigste Krebserkankung. Mit Tests ist er früh erkennbar und kann gut behandelt werden. Welche Tests sind das und was kosten sie?

Freitag, 18. November 2022

Sarah Fleischer





Zum einen gibt es die Tastuntersuchung, die Männern ab 45 Jahren einmal pro Jahr zusteht. Die Kosten trägt die Krankenkasse. Zum anderen besteht die Möglichkeit eines PSA-​Tests, bei der das Blut untersucht wird. Diese Tests müssen in der Regel selbst bezahlt werden, sind mit rund 45 Euro laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung relativ erschwinglich.



Doch laut einer Umfrage nehmen viele der berechtigten Männer die Vorsorgeuntersuchungen überhaupt nicht wahr: Ein Drittel der 1020 Befragte ließ eigenen Angaben zufolge die Untersuchungen aus.

