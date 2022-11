TV Wetzgau: Heimwettkampf gegen das Schlusslicht Siegerländer KV

Nach dem Skandal in Straubenhardt treffen die zweitplatzierten Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau vor heimischem Publikum am Samstag, 17 Uhr, in der Gmünder Großsporthalle auf das noch punktlose Schlusslicht Siegerländer KV.

Die Wut im Bauch von Paul Schneider ist nach der Skandalniederlage in Straubenhardt noch lange nicht weg: „Was dort mal wieder abgelaufen ist, ist einfach ein Unding“, sagt der TVW-​Trainer. Daher habe sein Verein auch offiziell und schriftlich Einspruch eingelegt bei der Deutschen Turnliga. Bislang gab es aus dem Gremium noch keine Reaktion. Der TV Wetzgau wurde in Straubenhardt damit konfrontiert, dass die Turner (und nur diese) sich einem Corona-​Test würden unterziehen müssen. Dabei wurden die beiden TVW-​Topathleten Andreas Toba und Glenn Trebing, obwohl sie vollkommen symptomfrei waren, positiv getestet – sie konnten nicht eingesetzt werden.

Derweil bereitet sich der TVW auf den einzigen Heimwettkampf in dieser Restsaison vor. Am Samstag, 17 Uhr, muss in der Gmünder Großsporthalle gegen die Siegerländer KV ein Sieg her.





