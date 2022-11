Waldstetten: Eröffnung der Kita „Bergwichtel“

Vor wenigen Wochen wurde in Waldstetten die fünfte Kindertagesstätte in Betrieb genommen – die „Bergwichtel“. Damit verfügt die Gemeinde unterm Stuifen nun über insgesamt fast 350 Betreuungsplätze für Kinder.

Freitag, 18. November 2022

Mit dem im Oktober in Betrieb genommenen fünften Kindergarten – den Bergwichteln in Trägerschaft des Vereins Rentenretter e.V. – stehen in der Gemeinde weitere zehn Krippen– und 25 Kindergartenplätze zur Verfügung.

Summa summarum verfügen Waldstetten und Wißgoldingen 78 Plätze in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren und 263 Kindergartenplätze.

Die Betreuung der Kleinkinder erfolgt in Kinderkrippen der Kindergärten Bergwichtel, St. Meinrad, St. Vinzenz und St. Johannes, in zwei Spielgruppen des Vereins Rentenretter sowie in der Kindertagepflege „Bärenland“ und „Tigernest“.







