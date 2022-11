Beilage „Wochenende“: In die Ferne blicken und der Heimat nahe sein

Foto: Susanne Hermann

Vom Titelbild der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung grüßt „Der Wallfahrer“, eine Figur von Daniel Wagenblast, die Teil des Straßdorfer Skulpturenwegs ist. Wer vor der Figur steht, der kann zweimal das Gmünder Heilig-​Kreuz-​Münster erblicken: Einmal als Modell in der Hand der Skulptur und einmal in der Ferne, im Tal. Um Heimatverbundenheit geht es auch in der neuen Wochenendbeilage.

Samstag, 19. November 2022

Franz Graser

40 Sekunden Lesedauer



Eng mit der Heimat verbunden sind zum Beispiel die „Bergbackbuben“: größtenteils pensionierte Polizeibeamte, die jeden Donnerstagvormittag auf dem Hohenstaufen das Backhaus anwerfen und Brot backen. Die „Bergbackbuben“ stellen wir in der aktuellen Reportage vor.







Schauort dieser Woche ist das malerische Täferrot. Das Dorf hat aber noch mehr zu bieten als „nur“ schöne Fachwerkfassaden. Auch das Umland mit seinen ruhigen Seen ist sehr interessant. Darüber hinaus enthält die Wochenendausgabe wie immer Rätselspaß, faszinierende Fotos unserer Leserinnen und Leser, Nachrichten und Berichte aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich — und viel Wissenswertes.





