Ein Gmünder tanzt um den Einhorn-​Pokal

Denis Bachmann gehört zum Trainerteam des TC Rot-​Weiss Schwäbisch Gmünd e.V.. Mit seiner neuen Partnerin Saskia Schmerer startet er zwar aus formellen Gründen für Ludwigsburg, aber der Rot-​Weiss-​Ball im Stadtgarten ist für ihn trotzdem ein „Heimspiel“.

Samstag, 19. November 2022

Gerold Bauer

Am 26. November steht der Stadtgarten ganz im Zeichen der ästhetisch-​rhythmischen Bewegungen, denn in den traditionellen Rot-​Weiss-​Ball ist wie gewohnt ein hochklassiges Tanzturnier eingebettet. Abwechselnd wird es in Standard oder Latein ausgetragen. Es geht bei diesem Einladungsturnier in der A/​S-​Hauptklasse nicht zuletzt um eine begehrte Trophäe, nämlich den Gmünder Einhorn-​Pokal. Um das Turnier herum wird ein abendfüllendes Show-​Programm geboten, dass der TC Rot-​Weiss komplett mit seinen eigenen Mitgliedern buchstäblich auf die Beine gestellt hat. Im Rahmen dieses Balls wird auch das 60-​jährige Bestehen des Tanzclubs nachgefeiert. Karten für den Ball gibt es unter info@​tc-​rot-​weiss-​gd.​de oder unter 01 77 – 48 92 86 2.





Lesen Sie in der Rems-​Zeitung am 19. November, welche Gmünder Paare dieses Turnier schon gewonnen haben und mit welchen Voraussetzungen Denis Bachmann und Saskia Schmerer nun an den Start gehen!















