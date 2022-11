Gefährliche Kreuzung in Lindach: Tempo-​Anzeige und Verkehrsschau

Foto: dh

Seit dem tödlichen Unfall vor vier Wochen steht die Verkehrssicherheit auf der Landesstraße, die mitten durch Lindach führt, verstärkt im Fokus. Die Stadt hat nun erste Schritte in die Wege geleitet.

Entgegen einer ersten Aussage des Oberbürgermeisters steht das Thema nun doch nicht auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Lindacher Ortschaftsrats am 9. November. Vielmehr, so teilte die Stadt mit, habe es sich als sinnvoller erwiesen, zuerst eine Verkehrsschau durchzuführen und dann zu beraten. Als Sofortmaßnahme steht in der Täferroter Straße nun eine Geschwindigkeitsmessanlage.





