Raphael Savalle neuer CFO bei Weleda

Foto: Amber Roberts Images_​Geneva

Raphael Savalle übernimmt ab dem 1. November als neuer Chief Financial Officer (CFO) die Verantwortung für den Bereich Finanzen bei Weleda. Er tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Michael Brenner an und wird Mitglied der Weleda Geschäftsleitung.

Mittwoch, 02. November 2022

Thorsten Vaas

Raphael Savalle hat bereits in den vergangenen Monaten als Berater den Bereich Finance der Weleda AG unterstützt und sich dadurch mit den Themen und Strukturen des Unternehmens vertraut gemacht. Davor war er die letzten 20 Jahre als CFO bei verschiedenen internationalen Unternehmen tätig, darunter Unilver, Coty und zuletzt der Bauer Media Group. Savalle tritt die Nachfolge von Michael Brenner an, der zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen aus der Weleda AG ausscheiden wird.

