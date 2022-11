Regiobuslinie Lorch wird verlängert

Das Verkehrsministerium fördert 2022 zehn neue Regiobuslinien. Das Regiobusnetz wächst damit auf 46 Linien an und erreicht damit rund ein Drittel der Länge des Schienennetzes. Zudem wird die Laufzeit bestehender Linien verlängert. Dazu gehört beispielsweise die Strecke Göppingen — Lorch.

Auf den Regiobuslinien verkehren schnelle Busse, die mit Klimaanlage, WLAN und USB-​Steckdosen ausgestattet sind. Sie fahren in der Regel an Wochentagen in der Zeit von 5 bis 24 Uhr, an Samstagen von 6 bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 24 Uhr im Stundentakt. Eine Übersichtskarte der Regiobuslinien finden Sie unter Im Stundentakt zum Zug oder Ziel: Der Regiobus im ÖPNV

