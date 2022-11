Alkoholisiert unterwegs: 21-​Jähriger gefährdet den Straßenverkehr

Foto: Studio V. Zwoelf — stock​.adobe​.com

Ein 21-​jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen 23.45 Uhr alkoholisiert auf der Gschwender Straße in Spraitbach in Richtung Schwäbisch Gmünd gefahren. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug auf den Bürgersteig. Eine Fußgängerin konnte noch zur Seite springen, so dass ein Unfall verhindert wurde.

Sonntag, 20. November 2022

Franz Graser

17 Sekunden Lesedauer



Der 21-​Jährige wurde kurz nach dem Vorfall von Polizeibeamten in einer Gaststätte angetroffen. Nach zwei Blutentnahmen durfte er nach Hause gehen. Ihm droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



136 Aufrufe

70 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen