Dreimal Unfallflucht: Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden

Gleich dreimal haben sich am Freitag Unfälle ereignet, bei denen sich die jeweiligen Verursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt haben. Die Unfälle ereigneten sich in Waldstetten, Eschach und Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 20. November 2022

Franz Graser

So sucht die Polizei die Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitagmorgen zwischen 5 und 8.30 Uhr in Waldstetten ereignet hat. In dieser Zeitspanne hat ein bisher unbekannter Autofahrer einen Briefkasten mit Betonpfeiler am Kirchberg umgefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro.









Zuletzt streifte am Freitag gegen 17.45 Uhr eine Autofahrerin in Schwäbisch Gmünd einen neuen weißen Audi. Sie entfernte sich vom Unfallort, stellte aber hinterher einen Schaden an ihrem eigenen Auto fest und rief die Polizei. Der beschädigte Audi konnte durch die Polizei bisher nicht gefunden werden. Der Fahrer des Wagens wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/​3580 zu melden. Unter dieser Nummer können sich auch die Zeugen der beiden anderen Fälle an die Polizei wenden.

Gegen 8 Uhr kam es am Freitag in Eschach am Ortseingang des Weilers Kemnaten zu einem Unfall, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Auch hier entfernte sich einer der Beteiligten vom Ort des Geschehens. Der Lastwagen des geflüchteten Fahrers muss nach Angaben der Polizei eine Beschädigung am linken Außenspiegel aufweisen. Die Polizei ruft auch hier Zeugen auf, sich zu melden.

