Guggenmusik: Die „Wüldlinge“ geben sich die Ehre

Foto: astavi

Die Wetzgauer Guggenmusik-​Gruppe „Überdruck“ hat im Himmelsgarten ihr neues Outfit präsentiert. Als „Wüldlinge“ werden sie die Auftritte der kommenden Jahre bestreiten. Trotz des wechselhaften Wetters fanden rund 200 Familienmitglieder, Freunde, Aktive, Passive und Gleichgesinnte den Weg zum „Himmelsstürmer“.

Sonntag, 20. November 2022

Franz Graser

Seit über drei Jahren wurde bereits geplant, genäht, wurden Lieferengpässe gemeinstert und Kostüme in Schränken gelagert, berichtete Präsident Fabian Schenk. Schon am 6. Mai 2019 war der Startschuss bei einer Kostümsitzung gefallen, und dort war auch über das neue Häs entschieden worden. Am Samstag war es endlich soweit, und das Team der Guggenmusik „Überdruck“ konnte mit dem Comeback der Fasnet nach der Pandemie das neue Häs begrüßen und die neuen Kostüme präsentieren.





