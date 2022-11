Schauort Täferrot: Die idyllische Perle im Leintal

Foto: HS

In der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung steht Täferrot im Fokus. Das kleine Bilderbuchdorf mit seinen malerischen Fachwerkhäusern kann viel erzählen. Viele Autofahrer erleben das Dorf derzeit baustellenbedingt beim Durchfahren. Doch das Anhalten und Schauen lohnt sich.

Sonntag, 20. November 2022

Franz Graser

Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, findet viele Möglichkeiten für erholsame Touren. Auch die Vergangenheit des Rot– und Leintals ist interessant: Informationstafeln erinnern zum Beispiel an den Bergbau in der Gegend. So bauten die — protestantischen — Täferroter die sogenannte Pechkohle ab, die ins — katholische — Gmünd verkauft wurde, wo aus dem Material Rosenkränze hergestellt wurden. Aber auch die Seen im Umland laden zum Verweilen ein.







