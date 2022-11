SG Bettringen: 3:1 gegen die SSG Ulm

Foto: Stoppany

Mit einem 3:1 (3:0)-Heimsieg gegen den Abstiegskonkurrenten SSG Ulm ist dem Fußball-​Landesligisten SG Bettringen ein erfolgreicher Hinrundenabschluss gelungen. Zwischen der 20. und 35. Minute schlugen die zwölftplatzierten Bettringer dabei dreimal eiskalt zu.

Sonntag, 20. November 2022

Alex Vogt

Wie die vier Tore zustande gekommen sind, lesen Sie im Spielbericht der SG Bettringen in der Rems-​Zeitung vom 21. November.



Eine Woche nach der 2:4-Niederlage beim TSVgg Plattenhardt hat die SG Bettringen daheim gegen den direkten Tabellennachbarn SSG Ulm gleich das nächste Sechs-​Punkte-​Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Landesliga-​Staffel bestritten. Die von SGB-​Trainer Steffen Mädger geforderte Reaktion auf die verdiente Pleite in Plattenhardt zeigte seine Mannschaft, die innerhalb einer Viertelstunde in der Offensive ungewohnt effizient agierte, dadurch bereits nach 35 Minuten vorentscheidend mit 3:0 vorne lag und nach der Pause nur noch ein Gegentor hinnehmen musste.

